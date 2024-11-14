Угарте об «МЮ»: «Уже чувствую себя как дома. Мечтаю провести здесь много лет»
Мануэль Угарте рассказал о своих ощущениях после перехода в «Манчестер Юнайтед».
Уругвайский полузащитник присоединился к манкунианцам в летнее трансферное окно.
«Я мечтаю провести много лет здесь, в этом клубе. Я уже чувствую себя как дома», – сказал Угарте.
Угарте о «ПСЖ»: «Это великий клуб, команда победителей. Благодарен за возможность ощутить вкус трофеев»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BeSport
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости