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Угарте об «МЮ»: «Уже чувствую себя как дома. Мечтаю провести здесь много лет»

Мануэль Угарте рассказал о своих ощущениях после перехода в «Манчестер Юнайтед».

Уругвайский полузащитник присоединился к манкунианцам в летнее трансферное окно. 

«Я мечтаю провести много лет здесь, в этом клубе. Я уже чувствую себя как дома», – сказал Угарте.

Угарте о «ПСЖ»: «Это великий клуб, команда победителей. Благодарен за возможность ощутить вкус трофеев»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BeSport
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoМануэль Угарте
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