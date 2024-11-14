Угарте об «МЮ»: «Уже чувствую себя как дома. Мечтаю провести здесь много лет»

Мануэль Угарте рассказал о своих ощущениях после перехода в «Манчестер Юнайтед».

Уругвайский полузащитник присоединился к манкунианцам в летнее трансферное окно.

«Я мечтаю провести много лет здесь, в этом клубе. Я уже чувствую себя как дома», – сказал Угарте.

Угарте о «ПСЖ»: «Это великий клуб, команда победителей. Благодарен за возможность ощутить вкус трофеев»