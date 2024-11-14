Угарте о «ПСЖ»: «Это великий клуб, команда победителей. Благодарен за возможность ощутить вкус трофеев»
Мануэль Угарте положительно оценил опыт выступлений за «ПСЖ».
Уругвайский полузащитник выступал за «ПСЖ» в сезоне-2023/24. Минувшим летом Угарте перешел в «Манчестер Юнайтед».
«ПСЖ» – великий клуб, известный во всем мире своими звездами. Мне там было очень весело, и я многому научился.
Я благодарен за этот опыт в Париже, который дал мне почувствовать вкус трофеев. «ПСЖ» – это команда-победитель. Мы работаем с лучшими», – сказал Угарте.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Top Mercato
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