Угарте о «ПСЖ»: «Это великий клуб, команда победителей. Благодарен за возможность ощутить вкус трофеев»

Мануэль Угарте положительно оценил опыт выступлений за «ПСЖ».

Уругвайский полузащитник выступал за «ПСЖ» в сезоне-2023/24. Минувшим летом Угарте перешел в «Манчестер Юнайтед ».

«ПСЖ » – великий клуб, известный во всем мире своими звездами. Мне там было очень весело, и я многому научился.

Я благодарен за этот опыт в Париже, который дал мне почувствовать вкус трофеев. «ПСЖ» – это команда-победитель. Мы работаем с лучшими», – сказал Угарте .