  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Угарте о Мбаппе: «Килиан очень приземленный, знает испанский – мы хорошо ладили. Он удивил меня во всех отношениях»
1

Угарте о Мбаппе: «Килиан очень приземленный, знает испанский – мы хорошо ладили. Он удивил меня во всех отношениях»

Мануэль Угарте высказался об экс-партнере по «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Он из тех игроков, которые больше всего удивили меня во всех отношениях – в том, как он обводит защитников и завершает атаки.

Изо дня в день он очень приземлен, как и его брат (Этан Мбаппе – Спортс’‘). Килиан говорит по-испански, и мы всегда хорошо ладили. Он такой же игрок, как и остальные», – сказал полузащитник «ПСЖ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BeIn Sports
logoПСЖ
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoМануэль Угарте
logoЭтан Мбаппе
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Александр Мостовой: «Меня ждут в Госдуме. Будет время, съезжу в комитет по спорту, поговорим о жизни и спорте. С кем – говорить не буду»
4 минуты назад
«Санкт-Паули» объявил о уходе из твиттера: «Маск превратил X в машину ненависти. Расизм и теории заговора публикуются беспрепятственно. Оскорбления и угрозы представляются как свобода слова»
611 минут назад
Двум игрокам костромского «Спартака» подарили iPhone 16 за отказ от снюса. Футболисты сдали анализы и прошли проверку на полиграфе
314 минут назад
УЕФА начал расследование в отношении судьи Кута после утечки видео с белым порошком. Рефери отстранен PGMOL за оскорбления Клоппа
819 минут назад
Геркус о соперниках России: «У ФИФА двойные стандарты – Израиль играет официальные матчи, а мы нет. Все сборные заняты, кроме вылетевших на раннем этапе в своих конфедерациях»
329 минут назад
Глава Футбольной ассоциации Брунея не знает Карпина: «Увы, не слышал. Помню одного парня, плеймейкер, как же его имя? Аршавин, да! Один из лучших футболистов сборной России!»
1031 минуту назад
Артем Дзюба: «При встрече с Путиным попросил бы его Fan ID отменить – почему на Кубок можно, а на РПЛ нет? Не время ставить ограничения»
5031 минуту назад
Префект полиции Парижа: «Произошел абсолютный взрыв антисемитизма – оскорблений, провокаций, насилия. Более 500 случаев с начала года – в 2022-м их было около сотни»
2641 минуту назад
Кривцов о словах про 500 тысяч в месяц: «Были посты – типа мы зажравшиеся. Человек тоже мог стать футболистом и зарабатывать такие деньги. Что ему помешало?»
3443 минуты назад
Лига наций. Англия в гостях у Греции, Франция примет Израиль, Италия против Бельгии, Казахстан – Австрия
20сегодня, 12:22
Ко всем новостям
Последние новости
Ловчев о Станковиче в «Спартаке»: «Дайте ему год отработать, он только определился с составом, начали появляться какие-то связи. Это парень с характером»
423 минуты назад
В Неаполе задержали трех грабителей, отобравших у Нереса часы стоимостью 100 тысяч евро, когда он стоял в пробке. Преступники заметили их во время подписания контракта с «Наполи»
640 минут назад
«Сборная не для того создана, чтобы Дзюба бил рекорды. Согласен с Карпиным». Балахнин о желании Артема вернуться в национальную команду
6сегодня, 11:54
Парагвай – Аргентина. Онлайн-трансляция начнется в 02:30
3сегодня, 11:51
Мак Аллистер об иске бывшей девушки о компенсации за 5 лет отношений: «Это ее решение, она имеет право. Знаю, как все было на самом деле, поэтому я совершенно спокоен»
2сегодня, 11:40
Кукурелья о календаре: «Шучу, что до лета 2027-го у меня не будет отпуска, если все пойдет хорошо. Родри и Карвахаль играют по 50-60 матчей уже 5-10 лет, это сказывается на организме»
2сегодня, 11:16
На матч России с Брунеем продано более 26 тысяч билетов. Metaratings пишет о 31 тысяче
20сегодня, 11:16
«Ювентус» хочет подписать Шкриньяра и Ганцко зимой. Клуб готов продать Данило, Мбангула и Артура, чтобы освободить средства
8сегодня, 10:58
Франция – Израиль. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 10:32
«Реал» официально открыл тематический парк в Дубае – Бутрагеньо и Роберто Карлос поучаствовали в церемонии. Там 40 аттракционов, можно сделать фото с фигурами игроков в натуральную величину
7сегодня, 10:32