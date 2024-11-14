Угарте о Мбаппе: «Килиан очень приземленный, знает испанский – мы хорошо ладили. Он удивил меня во всех отношениях»
Мануэль Угарте высказался об экс-партнере по «ПСЖ» Килиане Мбаппе.
«Он из тех игроков, которые больше всего удивили меня во всех отношениях – в том, как он обводит защитников и завершает атаки.
Изо дня в день он очень приземлен, как и его брат (Этан Мбаппе – Спортс’‘). Килиан говорит по-испански, и мы всегда хорошо ладили. Он такой же игрок, как и остальные», – сказал полузащитник «ПСЖ».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BeIn Sports
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