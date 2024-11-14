Ольмо не верит, что «Реал» недооценил «Барселону»: «Это было бы неуважительно. Мы просто были сильнее, хорошо разыграли свои карты»

Дани Ольмо убежден, что «Барселона» по делу обыграла «Реал» (4:0).

– Нет ли у вас ощущения, что «Реал» недооценил вас в класико?

– Нет, вообще нет. Это класико, тут никто никого не недооценивает. Это было бы неуважительно и точно проявилось бы на поле.

Я верю, что мы попросту были сильнее, хорошо разыграли свои карты, реализовали свою идею и набрали три очка, что было очень важно, – отметил полузащитник «Барселоны».