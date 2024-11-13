Мостовой о комментаторах: «Все живут на хайпе, блогерстве, они подстраиваются. Александр Мостовой давно говорил то, что сказали Карпин и Дзюба. Есть те, кто говорит о футболе – фамилии не знаю»
– Согласны с мнением Дзюбы про комментаторов?
– Александр Мостовой еще давно говорил то, что сказали Карпин и Дзюба. Внимательнее читайте и слушайте то, что я говорю. Команда выигрывает 1:0, комментаторы готовы вознести тренера, проигрывает через 5 минут – они не говорят про него полчаса.
– Есть хорошие комментаторы?
– Конечно, есть те, кто говорит только о футболе, моментах на поле. Не о том, кто как одет и с кем дружит.
– Можете называть конкретных людей?
– Я фамилии не знаю, но они есть. Думаю, те, кто несут бред, тоже нормальные, просто подстраиваются под сегодняшний хайп и все остальное. Сейчас все живут на хайпе, блогерстве. В принципе они все нормальные, но нам, футболистам, это смешно слышать.
– Не запоминаете комментаторов по фамилиям?
– Я многих знаю по фамилиям, но не вижу смысла их называть, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Дзюба поддержал мнение Карпина о комментаторах: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались. Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий