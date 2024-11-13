  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о комментаторах: «Все живут на хайпе, блогерстве, они подстраиваются. Александр Мостовой давно говорил то, что сказали Карпин и Дзюба. Есть те, кто говорит о футболе – фамилии не знаю»
18

Мостовой о комментаторах: «Все живут на хайпе, блогерстве, они подстраиваются. Александр Мостовой давно говорил то, что сказали Карпин и Дзюба. Есть те, кто говорит о футболе – фамилии не знаю»

Александр Мостовой поделился мнением о работе российских комментаторов.

– Согласны с мнением Дзюбы про комментаторов?

– Александр Мостовой еще давно говорил то, что сказали Карпин и Дзюба. Внимательнее читайте и слушайте то, что я говорю. Команда выигрывает 1:0, комментаторы готовы вознести тренера, проигрывает через 5 минут – они не говорят про него полчаса.

– Есть хорошие комментаторы?

– Конечно, есть те, кто говорит только о футболе, моментах на поле. Не о том, кто как одет и с кем дружит.

– Можете называть конкретных людей?

– Я фамилии не знаю, но они есть. Думаю, те, кто несут бред, тоже нормальные, просто подстраиваются под сегодняшний хайп и все остальное. Сейчас все живут на хайпе, блогерстве. В принципе они все нормальные, но нам, футболистам, это смешно слышать.

– Не запоминаете комментаторов по фамилиям?

– Я многих знаю по фамилиям, но не вижу смысла их называть, – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Дзюба поддержал мнение Карпина о комментаторах: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались. Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoВалерий Карпин
logoМатч ТВ
logoАкрон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Георгий Черданцев: «Карпин и Дзюба в футболе разбираются лучше любого из нас. Мы комментируем не для них, а для девушек и женщин, бабушек и мам, для подростков и маленьких детей»
109сегодня, 10:44
Шнякин о Дзюбе: «Генич не авторитет, но приводится в пример Гусев, не игравший на уровне Кости. И не знаю, как Артем слушал Уткина, Маслаченко и Розанова, они не перечисляли машиноподобно игроков»
109вчера, 19:03
Артем Дзюба: «Ни на кого уже давно зла не держу – ни на Карпина, ни на Семака, ни на Галактионова. Валерий Георгиевич, пора взрослеть»
54вчера, 16:06
Карпин о Дзюбе: «Не думаю, что сборная существует, чтобы рекорд ставить. Надо давать шанс молодым»
70вчера, 15:16
Дзюба поддержал мнение Карпина о комментаторах: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались. Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?»
135вчера, 14:01
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тебас выбрал Месси, а не Роналду, Марадону, а не Пеле, «Барсу» Пепа, а не «Реал» Анчелотти, Аргентину, а не Бразилию, Рауля, а не Иньесту, АПЛ, а не Серию А, вино, а не пиво
2114 минут назад
С Куртуа обсудили возвращение в сборную Бельгии. Вратарь «Реала» подтвердил, что не будет играть за нее при Тедеско
25сегодня, 13:23
Фати получил травму мышцы задней поверхности бедра на тренировке. Вингер «Барсы» пропустит около 4 недель
49сегодня, 13:07
Тебас не считает, что Ямаль станет «новым Месси»: «Я вижу Ламина среди великих, но Лео – лучший в истории. Невозможно оставаться в элите так долго, как он»
31сегодня, 13:06
Журналист назвал Черчесова Станиславом Салмановичем. Тренер ответил: «Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда? Я – Саламович. По-русски – Приветович»
80сегодня, 12:49
Бентанкура, вероятно, дисквалифицируют на 7 матчей за шутку о корейцах
23сегодня, 12:38
Экс-тренер Бразилии Лушембурго о невручении Винисиусу «Золотого мяча»: «Это не имеет ничего общего с расизмом. Расизм в футболе проявляется по-другому»
16сегодня, 12:25
Георгий Черданцев: «Вы и представить не можете, сколько помоев и дерьма было вылито на мою голову за время работы. Да я бы уже утонул! Но это тоже часть профессии»
71сегодня, 12:04
Мостовой о «Динамо»: «Я им сказал: «Где Царь – там победа». Они пригласили меня на футбол и сыграли один из лучших матчей»
44сегодня, 11:50
Вячеслав Колосков: «Я не против, чтобы пиво и водку продавали на стадионах. Но от этого больше людей на футбол не придет, не надо заблуждаться»
35сегодня, 11:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Если «Реалу» Гюлер не нужен, пусть отдадут его в аренду в «Сосьедад». Ему нужно больше играть, чтобы прогрессировать». Кахведжи об Арде
2 минуты назад
Йозуа Киммих: «Нет смысла воспринимать себя только через футбол. Раньше я зависел от побед и поражений, сегодня отношусь к этому спокойнее. Во многом это связано с детьми»
122 минуты назад
Бруну быстро среагировал на потерявшего сознание мужчину в самолете. Хавбек «МЮ» помог ему сесть и громко звал на помощь
636 минут назад
Раньери близок к назначению в «Рому» до конца сезона. Контракт могут подписать сегодня
648 минут назад
Пономарев о Дзюбе: «Глупый человек, ребенок, он не повзрослел ни черта! Если в этом возрасте ума нет, то и не будет»
1659 минут назад
Глава FFF о Мбаппе: «Нет сомнений в его вовлеченности по отношению к сборной Франции. Желание всех любителей футбола – чтобы он поскорее вышел из трудного периода»
3сегодня, 13:30
Мендеш о словах Роналду про нежелание игроков выступать за сборную: «У каждого свое мнение. Я горжусь, что представляю Португалию, отдаю всего себя за команду»
5сегодня, 12:45
Олег Романцев: «Люблю ездить на метро, в 90 процентов случаев передвигаюсь так. На трамвае тоже могу, люди особо не мешают. Очень удобно»
15сегодня, 12:27
Матч памяти Федора Черенкова. Легенды «Спартака» против легенд «Динамо». Начало – в 19:30
4сегодня, 12:23
Канчельскис о «Краснодаре»: «Раз в году и веник стреляет. Когда играл в Англии, чемпионами становились «Лидс» и «Блэкберн». Такое бывает, что побеждает не самая сильная команда»
27сегодня, 11:51