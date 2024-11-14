Уайт перенес операцию на колене и пропустит несколько матчей «Арсенала»

Бен Уайт выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, защитник «Арсенала » в начале недели перенес небольшую операцию на колене.

Сроки его возвращения остаются неопределенными и зависят от успеха операции, тем не менее ожидается, что 27-летний игрок пропустит несколько матчей. Уайт решил не ездить в сборную Англии на ноябрьские матчи, чтобы заняться восстановлением.

Один из источников отметил, что существует опасение, что Уайт может выбыть на несколько недель, но официального подтверждения пока нет.

Статистику Уайта можно изучить здесь.