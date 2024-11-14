2

Уайт перенес операцию на колене и пропустит несколько матчей «Арсенала»

Бен Уайт выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, защитник «Арсенала» в начале недели перенес небольшую операцию на колене.

Сроки его возвращения остаются неопределенными и зависят от успеха операции, тем не менее ожидается, что 27-летний игрок пропустит несколько матчей. Уайт решил не ездить в сборную Англии на ноябрьские матчи, чтобы заняться восстановлением.

Один из источников отметил, что существует опасение, что Уайт может выбыть на несколько недель, но официального подтверждения пока нет.

Статистику Уайта можно изучить здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoтравмы
logoБен Уайт
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кейн об отсутствии Сака, Райса, Трента, Фодена и еще 5 игроков в сборной: «Англия превыше клуба, это какой-то позор. Сейчас тяжелый этап сезона, и этим слегка воспользовались, возможно. Мне это не очень нравится»
53сегодня, 10:52
Анчелотти, Артета, Алонсо, Гвардиола, де ла Фуэнте, Скалони и Энрике – среди претендентов на приз тренеру года от Globe Soccer Awards
18сегодня, 09:13
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Свободу Палестине» – не спортивное послание. Политическим провокациям не место на стадионе, общество больше не принимает такие вещи». Министр спорта Франции о баннере фанатов «ПСЖ»
115 минут назад
Мостовой о Fan ID: «Зачем и почему его вводили, до сих пор никто не знает. Потеряли тысяч пять ребят, которые болеют и переживают – всю жизнь в этой атмосфере играли»
218 минут назад
Фанатам Парагвая запретили надевать майки Аргентины и иностранных клубов на матч отбора ЧМ. Скалони отреагировал: «Футболки Месси все равно будут. Вы не становитесь болельщиком, просто надевая майку»
528 минут назад
Деку о Холанде и Дьокереше: «Барсе» сейчас не нужна «девятка», у нас есть Левандовски. Игроков уровня Роберта очень мало»
1230 минут назад
Лига наций. Англия в гостях у Греции, Франция примет Израиль, Италия против Бельгии, Казахстан – Австрия
2130 минут назад
Кокарев может перейти в «Боавишту» зимой. Португальцы сделали официальный запрос в «Химки» о трансфере 21-летнего вратаря (Иван Карпов)
1544 минуты назад
Раньери возглавил «Рому» до конца сезона. Летом Клаудио станет консультантом клуба по спортивным вопросам
2253 минуты назад
Яковлев о тратах в месяц: «Тысяч 150 – минимальный лимит. Вся квартплата, бензин, такси, какие-то вещи себе, еда. Продукты тоже сейчас дорогие»
457 минут назад
Хавьер Тебас: «В «ПСЖ» были Месси, Неймар и Мбаппе, но Лига 1 не приблизилась к Ла Лиге. Игроки эфемерны – важна конкуренция и бренд чемпионата»
458 минут назад
Адриано: «Я главный потраченный впустую талант в футболе. Мне нравится слово «расточительство», потому что я одержим тратой своей жизни без толку»
31сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Угарте о «ПСЖ»: «Это великий клуб, команда победителей. Благодарен за возможность ощутить вкус трофеев»
4 минуты назад
Терехин о матче с Брунеем: «Сначала говорили, что приедет молодежь, а сейчас какие-то рыбаки. Будет смех, если забьют нашей сборной! Россия забьет 5-6 мячей»
5 минут назад
Де Лигт об «МЮ»: «Я перешел не только ради тен Хага. Это по-прежнему один из крупнейших клубов в мире. Надеюсь, Аморим выведет нас на уровень выше»
116 минут назад
Агенство Иньесты приобрело контрольный пакет акций «Хельсингера» из третьего дивизиона Дании
2сегодня, 13:48
Де ла Фуэнте о кандидатах на «Золотой мяч» после Родри и Карвахаля: «В списке было 6 испанцев: Ольмо, Гримальдо, любой из них. Выбираю национальный продукт, у нас лучшие в мире игроки»
1сегодня, 13:36
Ловчев о Станковиче в «Спартаке»: «Дайте ему год отработать, он только определился с составом, начали появляться какие-то связи. Это парень с характером»
11сегодня, 12:59
В Неаполе задержали трех грабителей, отобравших у Нереса часы стоимостью 100 тысяч евро, когда он стоял в пробке. Преступники заметили их во время подписания контракта с «Наполи»
8сегодня, 12:42
«Сборная не для того создана, чтобы Дзюба бил рекорды. Согласен с Карпиным». Балахнин о желании Артема вернуться в национальную команду
6сегодня, 11:54
Парагвай – Аргентина. Онлайн-трансляция начнется в 02:30
3сегодня, 11:51
Угарте о Мбаппе: «Килиан очень приземленный, знает испанский – мы хорошо ладили. Он удивил меня во всех отношениях»
1сегодня, 11:41