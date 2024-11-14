Онопко о том, что у Брунея будут лишь 6 игроков основы: «Это их проблемы, готовимся по нашему плану. Может, дать им своих футболистов?»

Виктор Онопко высказался о том, что Бруней сыграет с Россией полуосновным составом.

Товарищеский матч между национальными командами пройдет завтра в Краснодаре.

— Тренер сборной Брунея сообщил, что в Россию прилетели всего шестеро основных футболистов, остальные — из молодежки.

— Мне ничего не было об этом известно. Это их проблемы, мы готовимся по нашему плану.

— Это делает ситуацию еще более печальной?

— А почему печальной? Что же мы можем сделать? Не выйти на игру, отказаться? Нам, может, дать им своих футболистов? Это то, что есть. Мы готовимся, выходим и будем делать свое дело, — сказал ассистент тренера сборной России.