Палмер о «Челси»: «Я вообще не собирался туда переходить, меня уговорили. Просто понял, что в «Сити» не буду играть столько, сколько хочу»

Коул Палмер рассказал, что даже не думал о переходе в «Челси».

«Я вообще не собирался переходить в «Челси». Меня уговорили (кивает в сторону своего менеджера). Я просто понял, что [в «Ман Сити »] не буду играть столько, сколько хочу.

Даже когда я ездил на сборы с Англией в младших возрастных группах, там были игроки, которые каждую неделю играли в лиге.

Ты смотришь на них и думаешь: я ведь тоже могу играть в лиге. Когда не играешь, это бесит», – сказал полузащитник «Челси ».