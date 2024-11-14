Палмер о «Челси»: «Я вообще не собирался туда переходить, меня уговорили. Просто понял, что в «Сити» не буду играть столько, сколько хочу»
Коул Палмер рассказал, что даже не думал о переходе в «Челси».
«Я вообще не собирался переходить в «Челси». Меня уговорили (кивает в сторону своего менеджера). Я просто понял, что [в «Ман Сити»] не буду играть столько, сколько хочу.
Даже когда я ездил на сборы с Англией в младших возрастных группах, там были игроки, которые каждую неделю играли в лиге.
Ты смотришь на них и думаешь: я ведь тоже могу играть в лиге. Когда не играешь, это бесит», – сказал полузащитник «Челси».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: GQ
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