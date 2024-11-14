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Винисиус, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кейн, Салах, Довбик – в числе номинантов на приз лучшему форварду от Globe Soccer Awards

Определились номинанты на приз лучшему форварду года от Globe Soccer Awards.

На награду по итогам года претендуют: Артем ДовбикРома»), Фил ФоденМан Сити»), Эрлинг Холанд («Ман Сити»), Харри КейнБавария»), Лаутаро МартинесИнтер»), Килиан Мбаппе («Реал»), Мохамед СалахЛиверпуль»), ВинисиусРеал»), Нико Уильямс («Атлетик») и Ламин ЯмальБарселона»).

Винисиус, Родри, Месси, Роналду, Беллингем, Мбаппе, Холанд, Ямаль – в числе номинантов на приз игроку года от Globe Soccer Awards

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Globe Soccer Awards
logoБавария
logoИнтер
logoРома
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoАтлетик
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoХарри Кейн
logoМохамед Салах
logoАртем Довбик
logoКилиан Мбаппе
logoЛаутаро Мартинес
logoФилип Фоден
logoВинисиус Жуниор
logoЭрлинг Холанд
logoНико Уильямс
Globe Soccer Awards
logoЛамин Ямаль
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