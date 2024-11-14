Винисиус, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кейн, Салах, Довбик – в числе номинантов на приз лучшему форварду от Globe Soccer Awards
Определились номинанты на приз лучшему форварду года от Globe Soccer Awards.
На награду по итогам года претендуют: Артем Довбик («Рома»), Фил Фоден («Ман Сити»), Эрлинг Холанд («Ман Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус («Реал»), Нико Уильямс («Атлетик») и Ламин Ямаль («Барселона»).
Винисиус, Родри, Месси, Роналду, Беллингем, Мбаппе, Холанд, Ямаль – в числе номинантов на приз игроку года от Globe Soccer Awards
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Globe Soccer Awards
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