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  • «Легионер «Спартака» не обязан знать Титова, Аленичева. Спартаковский дух – это не про иностранцев, знать историю не самое главное для них». Аленичев о словах Тео про Титова
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«Легионер «Спартака» не обязан знать Титова, Аленичева. Спартаковский дух – это не про иностранцев, знать историю не самое главное для них». Аленичев о словах Тео про Титова

Дмитрий Аленичев считает, что легионеры не обязаны знать экс-игроков «Спартака».

Ранее Тео Бонгонда заявил, что не знает, кто такой Егор Титов, поэтому равнодушен к критике с его стороны.

«Новые легионеры не полностью справляются со статусом «спартаковца». Что им делать? В музее они уже не раз были, про историю клуба рассказали. Поверьте, для них знать историю «Спартака» – не самое главное.

Абсолютно спокойно отношусь к тому, что меня не знает иностранный футболист. Легионер, который приезжает из Коста-Рики или Бразилии, не обязан знать Титова, Аленичева. Он подписал контракт на три года. У него какая первая мысль? Отработать контракт! Зачем им знать, кто такой Дасаев, Черенков? Все это им неинтересно, поверьте.

Спартаковский дух? Это точно не про иностранцев. Если мы говорим о наших воспитанниках, то, конечно, они должны знать, кто мы такие. Если не знают, то здесь уже вопросы к нашим воспитанникам», – заявил экс-игрок и тренер «Спартака» после матча памяти Федора Черенкова.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
logoСпартак
logoЕгор Титов
logoпремьер-лига Россия
logoРинат Дасаев
logoДмитрий Аленичев
logoФедор Черенков
лимит на легионеров
logoТео Бонгонда
Р-Спорт
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