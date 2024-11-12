«Бонгонда должен знать историю «Спартака» и бывших игроков. Легионеры сейчас играют за деньги, а не за имя команды – идут туда, где больше дадут». Шавло о словах Тео про Дзюбу и Титова

Сергей Шавло осудил высказывания Тео Бонгонда о бывших игроках «Спартака».

Ранее полузащитник красно-белых заявил , что не знает, кто такие Артем Дзюба и Егор Титов .

«Наверное, ведущие игроки должны знать бывших футболистов клуба. Бонгонда должен знать историю «Спартака» и тех, кто выступал за этот клуб.

Легионеры сейчас играют не за имя команды, а за деньги. Где больше дадут, туда и идут. Российские футболисты тоже так делают, есть пример в этом сезоне. Раньше было сложно перейти из одного клуба в другой: если только тренеру не подходил тот или иной футболист», – сказал бывший гендиректор «Спартака ».