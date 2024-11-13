Матч легенд «Спартака» и «Динамо» посетили 14 710 зрителей
Матч легенд «Спартака» и «Динамо» посетили более 14 тысяч человек.
Игра Лиги Ставок Лиги Легенд памяти Федора Черенкова прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Динамо» одержало победу со счетом 2:1.
На матче присутствовали 14 710 зрителей при вместимости домашнего стадиона «Спартака» 44 190 человек.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости