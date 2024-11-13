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Матч легенд «Спартака» и «Динамо» посетили 14 710 зрителей

Матч легенд «Спартака» и «Динамо» посетили более 14 тысяч человек.

Игра Лиги Ставок Лиги Легенд памяти Федора Черенкова прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Динамо» одержало победу со счетом 2:1.

На матче присутствовали 14 710 зрителей при вместимости домашнего стадиона «Спартака» 44 190 человек.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
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