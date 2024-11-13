Матч легенд «Спартака» и «Динамо» посетили 14 710 зрителей

Матч легенд «Спартака» и «Динамо» посетили более 14 тысяч человек.

Игра Лиги Ставок Лиги Легенд памяти Федора Черенкова прошла на стадионе «Лукойл Арена » в Москве. «Динамо » одержало победу со счетом 2:1. На матче присутствовали 14 710 зрителей при вместимости домашнего стадиона «Спартака » 44 190 человек.