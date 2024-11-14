Златан о «Милане»: «Люди, которые работают здесь, хотят достигать выдающихся вещей, писать историю, побеждать. Хочу добиться больших успехов с этой командой, отплатить клубу за любовь»

Златан Ибрагимович высказался о значимости «Милана».

В этом году «россонери» празднуют 125-ю годовщину основания клуба.

«Милан» – часть истории футбола, и мы – всего лишь последнее из его поколений.

Мы привносим прошлое в настоящее и смешиваем их. Вот что представляет собой «Милан». Пока я здесь, я также хочу поблагодарить Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани, потому что мы все находимся здесь благодаря им.

Я верю в этот проект, в ценности «Милана» и думаю, что разделяю это видение с людьми, которые здесь работают. Люди хотят достигать выдающихся вещей, писать историю, побеждать, и когда вы говорите о победах, я чувствую себя живым. Сейчас я не могу помочь команде победить, но мне нужно многому научиться, и я смиренно это делаю.

Я чувствую особую связь с «Миланом» даже после того, как моя игровая карьера закончилась, и хочу добиться больших успехов с этой командой.

Это клуб, который дал мне больше всего в моей карьере. Я был здесь дважды и ценю то, что представляет собой «Милан». В первый раз я чувствовал радость от игры, во второй раз я чувствовал любовь, и теперь я хочу отплатить за это. Я амбициозен в желании что-то дать взамен», – сказал советник владельца «Милана» в интервью UEFA Champions League Magazine.