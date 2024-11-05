Руд Гуллит: «Клубы сегодня принадлежат иностранцам-американцам, для которых деньги важнее истории. Берлускони каждую неделю посещал тренировки «Милана», у Переса та же харизма»
– «Милан» с Берлускони и Галлиани во главе...
– Берлускони был одним из лучших президентов, которых я мог себе представить. Каждую неделю он приходил на тренировки, общался с нами, был харизматичен. Он проделал огромную работу. Я рад, что у меня был такой президент, как он.
Думаю, нынешний президент «Реала» [Флорентино Перес] обладает той же харизмой. Важно иметь главную фигуру, которая любит клуб, у которой есть это чувство, потому она точно знает, что нужно делать, и передает эту страсть команде. Это то, что у них есть общего.
Сегодня команды зачастую принадлежат иностранцам-американцам, которые покупают клубы, чтобы заработать деньги, а не из-за истории. Поэтому иногда трудно испытывать это чувство. Неслучайно в лучших клубах есть такая фигура, человек, который любит клуб и знает его историю, – сказал бывший полузащитник «Милана».
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