У Леау 2+1 в 2 матчах после двух подряд выходов со скамейки за «Милан» – дубль «Кальяри» после ассиста в игре с «Реалом»
Рафаэль Леау сделал дубль в матче с «Кальяри».
Вингер «Милана» отличился на 15-й и 40-й минутах встречи 12-го тура Серии А (2:1, второй тайм).
В прошлой игре против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов (3:1) португалец отметился голевой передачей на Тейани Рейндерса.
Перед этим Леау провел два матча подряд, выходя со скамейки запасных во втором тайме. Сообщалось, что у него непростые отношения с тренером миланцев Паулу Фонсекой.
Статистику Рафаэля можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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