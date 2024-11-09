Фонсека про 3:3 с «Кальяри»: «Проблема у «Милана» не с атакой, а с защитой. Мы проиграли 69% верховых дуэлей. Это шаг назад, нельзя пропускать трижды, если хочешь победить»
«Проблема у «Милана» сегодня была не с атакой, а с защитой. У нас возникали неприятности при навесах «Кальяри». Даже при пяти защитниках мы проиграли 69% верховых единоборств.
Мы делали хорошие вещи в атаке, забили три мяча, но не имели права играть вничью. Это шаг назад, нельзя пропускать трижды, если хотим побеждать.
Мы всегда играем с тремя центральными полузащитниками, это не проблема. Проблема была в том, как мы боролись. Нам не хватало индивидуальной агрессии. Тео способен больше давать обороне. Мы работаем над ошибками, но каждый должен действовать более агрессивно.
Леау в хорошей форме, он прибавляет в плане игры в защите. Он всегда был частью команды. Это именно тот Леау, которого мы хотим видеть», – сказал в эфире DAZN главный тренер «Милана».
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