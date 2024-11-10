Миранчук выбил Месси! «Атланта» сенсационно прошла «Интер Майами», у Алексея ассист

Гол Лео не помог.

Да, это случилось! «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука прошла «Интер Майами» в первом раунде плей-офф МЛС! Выиграли решающий матч серии в гостях 3:2 и завершили сезон Лионеля Месси.

С большой помощью нашего полузащитника!

Вот главные эпизоды матча. «Интер Майами» повел на 17-й минуте, а уже на 21-й проигрывал 1:2, причем между двумя голами «Атланты» прошло на самом деле меньше минуты, если выкинуть паузу на празднование. Сенегальский форвард Джамаль Тиаре вот так использовал ассист Миранчука, чтобы вывести «Атланту» вперед.

Алексей классно открылся после перехвата и сделал всего одно, но такое четкое касание. Это гифка, которая быстро прогрузится, а вот момент в хорошем качестве на ютубе .

Для Алексея это седьмое результативное действие за 13 матчей в Америке: было три гола, вот четвертый ассист.

Благодаря такому голу «Атланта» вела больше 40 минут, до середины второго тайма – пока Лионель Месси не забил головой. Да-да, пришлось подключать даже такие меры.

После того, как Лео из вратарской пробил 40-летнего Брэда Гьюзана (вот ютуб-видео ), он сам подхватил мяч и понес к центру, а партнеры сорвали злость на вратаре-ветеране. Очень уж он бесил «Майами» тем, как тащил на линии.

Леонардо Кампана его просто толкнул руками в сетку, а Луис Суарес подбежал потыкать пальцем и поиздеваться. Некрасиво.

Но в итоге над звездами «Интера» может посмеяться сам Гьюзан.

Через десять минут шикарный пас с левого фланга от 18-го номера все решил – только это не Жорди Альба, а португалец Педру Амадор из «Атланты» выкрутил идеальный ассист, а польский форвард Бартош Слиш замкнул головой. Алексей Миранчук был в штрафной и помог косвенно: стянул на себя внимание защитников.

«Интер Майами» за 20 с лишним минут, включая семь добавленных, ничего в ответ придумать не смог, не сравнял и проиграл.

А значит вылетел – да, в первом раунде плей-офф после того, как уверенно и рекордно выиграл регулярный чемпионат.

Да, от команды, которая чудом вообще заскочила на девятое место (перед последним туром шла 12-й), с трудом выиграла дополнительный раунд за право быть в этой серии до двух побед и проиграла «Интеру» первый матч.

Итого – «Атланта» Алексея Миранчука (и Брэда Гьюзана) идет дальше, а сезон «Интер Майами» Лионеля Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбы и Серджи Бускетса кончился.

🔝 «Атланта» прошла раунд плей-офф впервые за пять лет . В 2019-м команда была в полуфинале, а в 2018-м выигрывала трофей. С тех пор только невыходы в плей-офф или вылеты в первом же круге. Эту печальную серию только что сломали.

😫 «Интер Майами» еще ни разу не проходил первый раунд . До встречи с «Атлантой» были на этой стадии однажды – в 2022-м, но сразу проиграли тогда «Нью-Йорк Сити». Сейчас зашли фаворитами, но сразу споткнулись.

Теперь «Аталанта» сыграет в полуфинале конференции с «Орландо» – в гостях. Это будет одна игра, серии в МЛС только на первой стадии. В другом полуфинале Востока дерби: «Нью-Йорк Сити» с «Нью-Йорк Ред Буллз».

Верим, что Алексей способен привести «Атланту» к чему-то большому?

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Фото: Gettyimages /Megan Briggs.