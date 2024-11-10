У Миранчука взлетели шансы на титул: дают больше 3%, в МЛС – новый явный фаворит

В США завершились матчи 1/8 финала в стадии плей-офф. Осталось всего восемь претендентов на трофей. «Атланта» Алексея Миранчука не просто преподнесла сенсацию, а буквально взорвала расклады: до этого «Интер» никому не отдавал первое место у букмекеров, а после уверенного старта так вовсе был момент, когда любого соперника Майами оценивали двузначным коэффициентом.

Особенности МЛС: Запад и Восток, по одному матчу, вероятность сенсации еще выше

МЛС радует непредсказуемостью не просто так – располагает система турнира. С четвертьфинальной стадии права на ошибку больше не останется – все будет решаться по итогам одного матча на поле команды, которая финишировала выше в регулярном чемпионате.

«Атланта», естественно, дома сыграет только в следующем сезоне, так как заняла девятую позицию. Правда, новый соперник – уже не такой очевидный фаворит: «Орландо» закончил четвертым, потерпел 12 поражений, с огромным трудом одолел «Шарлотт» в плей-офф. Коэффициент на проход «Атланты» в этом противостоянии 3.00.

В случае победы Миранчук точно возьмет курс на Нью-Йорк. В другом полуфинале конференции играют «Нью-Йорк Сити» и «Нью-Йорк Ред Буллc». Примечательно, что на Востоке вылетели три сильнейшие команды регулярного чемпионата. Это чуть повышает шансы «Атланты».

«Атланта» все еще аутсайдер – с огромным запасом

Еще в октябре чемпионский титул «Атланты» оценивался безумным коэффициентом 350.00. Сейчас рухнул до 28.00. В Европе такое представить невозможно из-за отсутствия плей-офф – формат максимально провоцирует подобные сюжеты. Команда чудом зацепилась за девятое место, прошла два раунда и теперь уже находится всего в трех (!) победах от трофея.

28.00 на «Атланту» – восьмое место из восьми в линии с огромным запасом. «Интер Майами» в роли фаворита заменил «Лос-Анджелес Гэлакси». В тройку входят соседи из просто «Лос-Анджелеса» (3.50) и тот самый «Орландо» (5.50).

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Четвертьфиналы сыграют уже после международной паузы. Встречи состоятся 24 и 25 ноября. Полуфиналы поставили в расписание на 1 декабря, а большой матч за титул закроет сезон 8 декабря. Увидим ли там Миранчука?

Ставочная вики Спортса

Фото: East News /David J. Griffin/Icon Sportswire