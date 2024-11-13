«Винисиус провоцирует нападки, ведет себя неприемлемо. Он злится на фолы, как будто его преследуют из-за цвета кожи. Это не церковь и не театр». Экс-тренер Бразилии Лушембурго о вингере

Вандерлей Лушембурго обвинил Винисиуса Жуниора в провокациях.

Бывший тренер сборной Бразилии высказался о грубой игре соперников по отношению к вингеру «Реала ».

«Я думаю, Винисиус провоцирует эти нападки, он ведет себя неприемлемо. Соперник вежливо возвращает ему мяч, он берет его и бросает на землю. Парень снова возвращает мяч, он бросает его на землю и начинает смеяться над ним. Он провоцирует.

Это футбольное поле, тебя там могут бить. Когда Винисиуса бьют, он встает и нападает на соперника, как будто на поле тебя не могут ударить. Он злится на фолы, как будто его преследуют потому, что он чернокожий. Представьте, сколько раз били Пеле. Это не церковь и не театр», – сказал Лушембурго в подкасте Benja Me Mucho.