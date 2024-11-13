«Краснодар-2» распустят на неопределенный срок в связи с невыполнением задач. Команда идет предпоследней в группе «Серебро» Второй лиги А («СЭ»)
«Краснодар» решил распустить вторую команду на неопределенный срок.
По информации «Спорт-Экспресса», это связано с тем, что краснодарская «двойка» не смогла выполнить поставленную перед командой задачу. По этой причине, руководство клуба решило поставить проект на паузу на неопределенный срок.
«Краснодар-2» выступает в LEON Второй лиге А, в дивизионе «Серебро».
На данный момент команда занимает предпоследнее место, потеряв шансы на попадание во второй этап для повышения в Первую лигу.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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