«Краснодар-2» распустят на неопределенный срок в связи с невыполнением задач. Команда идет предпоследней в группе «Серебро» Второй лиги А («СЭ»)

«Краснодар» решил распустить вторую команду на неопределенный срок.

По информации «Спорт-Экспресса », это связано с тем, что краснодарская «двойка» не смогла выполнить поставленную перед командой задачу. По этой причине, руководство клуба решило поставить проект на паузу на неопределенный срок.

«Краснодар-2 » выступает в LEON Второй лиге А, в дивизионе «Серебро».

На данный момент команда занимает предпоследнее место, потеряв шансы на попадание во второй этап для повышения в Первую лигу.