«Батраков чем-то напоминает Черенкова. Сегодня наш футбол в изоляции, мы должны работать со своими тренерами и футболистами!» Газзаев о хавбеке «Локо»

Валерий Газзаев сравнил Алексея Батракова с Федором Черенковым.

Полузащитник «Локомотива » забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 19 матчах текущего сезона.

«Батраков мне чем-то напоминает Федора Черенкова . Даже внешне как-то движения похожи.

Сегодня, когда наш футбол в изоляции, мы должны работать со своими тренерами и футболистами!» – сказал бывший тренер сборной России и ЦСКА.