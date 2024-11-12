«Батраков чем-то напоминает Черенкова. Сегодня наш футбол в изоляции, мы должны работать со своими тренерами и футболистами!» Газзаев о хавбеке «Локо»
Валерий Газзаев сравнил Алексея Батракова с Федором Черенковым.
Полузащитник «Локомотива» забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 19 матчах текущего сезона.
«Батраков мне чем-то напоминает Федора Черенкова. Даже внешне как-то движения похожи.
Сегодня, когда наш футбол в изоляции, мы должны работать со своими тренерами и футболистами!» – сказал бывший тренер сборной России и ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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