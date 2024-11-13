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  • Газзаев об иностранных тренерах в РПЛ: «Приглашают кого? Мы их вообще не знаем – тренеры они или трубочисты? У нас нет еврокубков, надо доверять своим»
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Газзаев об иностранных тренерах в РПЛ: «Приглашают кого? Мы их вообще не знаем – тренеры они или трубочисты? У нас нет еврокубков, надо доверять своим»

Валерий Газзаев призвал российские клубы больше доверять отечественным тренерам.

По поводу тренеров-иностранцев, которых зовут в РПЛ – у вас есть непонимание курса, которым идем?

– Конечно. Считаю, что сегодня приглашать в РПЛ тренеров, которые невостребованы в своих странах, нет никакого смысла. Надо доверить своим тренерам, своим специалистам. Наберитесь терпения, чтобы он дал результат. Не всегда у начинающего свою карьеру молодого тренера все сразу получается.

А приглашают кого? Тех, кого мы вообще не знаем – тренеры они или трубочисты? У нас сегодня нет еврокубков, нет Лиги чемпионов, Лиги Европы. Дайте возможность тренеру проявить себя.

Это же касается и своих молодых игроков. Мне очень интересен вектор развития «Локомотива». Молодые демонстрируют хорошие самоотдачу, эмоции и есть результат. Это очень важно. Это дает свои плоды. Восемь игроков команды входит в состав сборной. Россия огромная страна. Есть хорошие футболисты, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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