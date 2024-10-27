Судья после ВАР назначил пенальти в ворота «МЮ» за фол де Лигта на 87-й минуте игры с «Вест Хэмом». Боуэн забил, лондонцы победили – 2:1
«Вест Хэм» забил победный гол «Манчестер Юнайтед» со спорного пенальти.
На 87-й минуте игры 9-го тура АПЛ защитник манкунианцев Маттейс де Лигт столкнулся в штрафной площади с форвардом лондонцев Дэнни Ингзом. Нидерландец зацепил ногу соперника, и тот упал на газон. В момент контакта Ингза с де Лигтом мяч также попал первому в руку.
Поначалу главный судья Дэвид Кут не увидел нарушения правил, однако после подсказки видеоассистента отправился смотреть повтор. Процесс ознакомления с записью занял около двух минут, после чего арбитр назначил одиннадцатиметровый.
Джеррод Боуэн реализовал пенальти и принес победу своей команде – 2:1.
Репортер Sky Sports отмечает, что журналисты, находившиеся рядом с ним в зоне для прессы, были шокированы итоговым решением Кута.
Изображение: кадр из трансляции Viaplay
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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