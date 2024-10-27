Судья после ВАР назначил пенальти в ворота «МЮ» за фол де Лигта на 87-й минуте игры с «Вест Хэмом». Боуэн забил, лондонцы победили – 2:1

«Вест Хэм» забил победный гол «Манчестер Юнайтед» со спорного пенальти.

На 87-й минуте игры 9-го тура АПЛ защитник манкунианцев Маттейс де Лигт столкнулся в штрафной площади с форвардом лондонцев Дэнни Ингзом . Нидерландец зацепил ногу соперника, и тот упал на газон. В момент контакта Ингза с де Лигтом мяч также попал первому в руку.

Поначалу главный судья Дэвид Кут не увидел нарушения правил, однако после подсказки видеоассистента отправился смотреть повтор. Процесс ознакомления с записью занял около двух минут, после чего арбитр назначил одиннадцатиметровый.

Джеррод Боуэн реализовал пенальти и принес победу своей команде – 2:1.

Репортер Sky Sports отмечает, что журналисты, находившиеся рядом с ним в зоне для прессы, были шокированы итоговым решением Кута.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay