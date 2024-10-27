АПЛ про пенальти за фол де Лигта: «ВАР счел контакт с голенью Ингза достаточным и рекомендовал изучить повтор. Судья отменил свое первоначальное решение»
На 87-й минуте игры 9-го тура АПЛ защитник манкунианцев Маттейс де Лигт столкнулся в штрафной площади с форвардом «Вест Хэма» Дэнни Ингзом. Нидерландец зацепил ногу соперника, и тот упал на газон. В момент контакта Ингза с де Лигтом мяч также попал первому в руку.
Поначалу главный судья Дэвид Кут не увидел нарушения правил, однако после подсказки видеоассистента отправился смотреть повтор. Процесс ознакомления с записью занял около двух минут, после чего арбитр назначил одиннадцатиметровый. Джеррод Боуэн забил – 2:1.
«Судья не назначил пенальти в ворота «Вест Хэма» за то, что де Лигт сбил Ингза. Видеоассистент посчитал, что контакт с голенью Ингза был достаточным, и рекомендовал изучить повтор. Судья отменил свое первоначальное решение и назначил пенальти», – сказано в сообщении АПЛ.
Судья после ВАР назначил пенальти в ворота «МЮ» за фол де Лигта на 87-й минуте игры с «Вест Хэмом». Боуэн забил, лондонцы победили – 2:1
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