Ширер о пенальти в пользу «Вест Хэма»: «Ужасное решение, нравится вам «МЮ» или нет. Не понимаю, почему ВАР вмешался»

Алан Ширер раскритиковал назначение пенальти в матче «Манчестер Юнайтед».

Команда Эрика тен Хага уступила «Вест Хэму» со счетом 1:2 в 9-м туре АПЛ. На 87-й минуте защитник манкунианцев Маттейс де Лигт в штрафной площади зацепил ногу Дэнни Ингза, и тот упал на газон. В момент контакта Ингза с де Лигтом мяч также попал форварду лондонцев в руку.

Главный судья Дэвид Кут посмотрел повтор эпизода по совету видеоассисента, после чего назначил 11-метровый . Джеррод Боуэн реализовал пенальти и принес победу своей команде – 2:1.

«Ужасное решение. Это ужасное решение, нравится вам «Манчестер Юнайтед» или нет. И я не понимаю, почему Майкл Оливер (видеоассистент судьи – Спортс’‘) вмешался», – сказал бывший нападающий сборной Англии для Premier League Productions.