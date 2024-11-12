Мостовой о проверке пожарной сигнализации во время его речи на «Лукойл Арене»: «Когда Мостовой – всегда что-то происходит. Под меня копают везде. Стажировку не дали, сейчас что-то подрывают...»
Александр Мостовой вспомнил, что не попал на стажировку в «Спартак» .
13 ноября на «Лукойл Арене» пройдет ретроматч с участием красно-белых и «Динамо», посвященный памяти Федора Черенкова.
На предматчевой пресс-конференции во время выступления Мостового прозвучало предупреждение о проверке системы пожарной сигнализации, вынудившее экс-полузащитника прерваться.
«Вот видите, когда Мостовой – всегда что-то происходит. Уже даже на этом стадионе. Ты видишь? Под меня копают везде.
Стажировку не дали, сейчас что-то подрывают...» – смеясь сказал Александр.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
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