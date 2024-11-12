57-летний Миура продолжит карьеру – самого возрастного футболиста мира ждет 40-й сезон. Кадзуйоси играет за «Атлетико Судзука» из 4-го дивизиона Японии
57-летний Кадзуйоси Миура не собирается заканчивать карьеру.
Самый возрастной футболист мира продолжит выступать за «Атлетико Судзука» из 4-го дивизиона Японии на правах аренды у «Йокогамы», передает The Athletic со ссылкой на агентство Kyodo.
Следующий сезон станет для полузащитника 40-м в профессиональной карьере. Миура поиграл в Бразилии, Италии, Хорватии, Австралии, Португалии. В составе сборной Японии у него 89 матчей и 55 голов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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