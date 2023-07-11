56-летний Миура продлил контракт с «Оливейренсе» до 2024-го. Самый возрастной футболист мира проведет 38-й сезон в карьере

Теги высшая лига Япония Йокогама рекорды Кадзуйоси Миура Д2 Португалия Оливейренсе Футбол

Самый возрастной футболист мира продолжит играть до 57 лет.

Клуб из второго дивизиона Португалии официально объявил о продлении соглашения с 56-летним Кадзуйоси Миурой до лета 2024 года. Японский полузащитник присоединился к «Оливейренсе» в феврале.

Кадзуйоси Миура является самым возрастным игроком в мировом профессиональном футболе. Сезон-2023/24 станет 38-м в его спортивной карьере.

31 комментарий

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Vićtor Diaź
А ведь начинали вместе с Думбия..
+46
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+46
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PINHEAD
Ответ Royal Watcher
Киборг какой-то, помноженный на вечность 🤣
Ну как бы выходить на пол минуты можно и до ста, учитывая продолжительность жизни японцев
+20
-2
+18
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Royal Watcher
Киборг какой-то, помноженный на вечность 🤣
+19
-2
+17
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Vićtor Diaź
А ведь начинали вместе с Думбия..
Да, Сейду на правах ветерана тогда здорово помог молодому японцу освоиться в футболе
+17
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Давид Agabekyan
Клоунада. Продлевают тупо ради рекорда
+11
-4
+7
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Каба
Ответ Strange-Hawk
Он хоть 10 минут играет в матчах?
26+1+1=28 минут за последние полгода
+3
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Оператор Дзюбы
Ответ PINHEAD
Ну как бы выходить на пол минуты можно и до ста, учитывая продолжительность жизни японцев
тренируется то он явно побольше чем минута
+1
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noti22
Не рассказывайте о нём нашим чиновникам, а то опять пенсионный возраст повысят
+4
-3
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Давид Agabekyan
Ответ Marina_Greta
Игроку в кайф играть, тем более, если играет нормально, почему бы нет?
Играет? Сколько у него выходов на поле?
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Marina_Greta
Ответ Давид Agabekyan
Клоунада. Продлевают тупо ради рекорда
Игроку в кайф играть, тем более, если играет нормально, почему бы нет?
+6
-5
+1
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savik-A.M.
Ответ PINHEAD
Ну как бы выходить на пол минуты можно и до ста, учитывая продолжительность жизни японцев
помнится ради понта тренер брестского Динамо Юрий Пудышев в 56 ( чемпион СССР 82) вашел в матче с БАТЭ на замену на 90й минуте , тут тоже самое
+1
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Крамбопулос Майкл
Удивляет, что не какой-нибудь 7-й дивизион чемпионата Джибути, а 2-я лига Португалии!
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alexis2020
На момент финала ЧМ-2006 ему было уже 39...
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bangura00
Вызов для Роналду!
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Даже самые надежные машины столько не работают без замены агрегатов.
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Marina_Greta
Ответ Royal Watcher
Киборг какой-то, помноженный на вечность 🤣
Он что-то знает больше, чем мы)
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Cristiano Ronaldo
Слушайте ребята, ну это же просто возмутительно! Я будучи в Египте, видел лично на одной из настенных фресок, как рядом с фараоном, чёрненький, ещё юный парнишка, чеканит мяч. Почему УЕФА не обратит внимание на это? Ведь если начать расследование, тогда рекорд в плане футбольного долголетия Думбия, останется недостижимым!
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Берендей Ватрушкин
Для Роналду планку задирает?
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AlKRD
Ответ PINHEAD
Ну как бы выходить на пол минуты можно и до ста, учитывая продолжительность жизни японцев
Мог бы в Реал вместо Азара перейти
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инок
Красавец Миура. Играй насколько хватит сил.
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Alexandr Sokolov
Ответ Vićtor Diaź
А ведь начинали вместе с Думбия..
А в какой момент шутки про Думбию начались? совсем недавно ведь
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Паровоз19
Ответ noti22
Не рассказывайте о нём нашим чиновникам, а то опять пенсионный возраст повысят
выше средней продолжительности жизни надо сделать
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Паровоз19
Мостовой станет тренером в 54
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OldRedWhite
Ответ Давид Agabekyan
Клоунада. Продлевают тупо ради рекорда
Навечно занесен в Книгу Рекордов Гиннеса !
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Strange-Hawk
Он хоть 10 минут играет в матчах?
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