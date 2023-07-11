56-летний Миура продлил контракт с «Оливейренсе» до 2024-го. Самый возрастной футболист мира проведет 38-й сезон в карьере
Самый возрастной футболист мира продолжит играть до 57 лет.
Клуб из второго дивизиона Португалии официально объявил о продлении соглашения с 56-летним Кадзуйоси Миурой до лета 2024 года. Японский полузащитник присоединился к «Оливейренсе» в феврале.
Кадзуйоси Миура является самым возрастным игроком в мировом профессиональном футболе. Сезон-2023/24 станет 38-м в его спортивной карьере.
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