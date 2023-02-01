55-летний Миура арендован клубом 2-го дивизиона Португалии у «Йокогамы». Это 38-й сезон японца в карьере
Полузащитник «Йокогамы» Кадзуйоси Миура продолжит карьеру в Португалии.
55-летний японец на правах аренды перешел в «Оливейренсе» из второго португальского дивизиона. Соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.
«Оливейренсе» станет 16-м клубом в карьере хавбека и 5-м зарубежным. Ранее он выступал в Бразилии, Италии, Хорватии и Австралии.
Миура проводит 38-й сезон в карьере. Он является самый возрастным игроком, выступавшим в высшей лиге Японии, а также самым возрастным автором гола в чемпионате.
Эта имя и фамилия со мной всю жизнь, незримо)))
Всю жизнь живу, он с моего детства играет, помню, что пылил в Серии А - а он всё играет(пусть даже и изредка, и формально)!!
Кадзуёси - ты - ОЧЕНЬ крутой!
А что сегодня за день? Не слышал новостей про аресты. Поделитесь, пожалуйста, а то, выходит, я что-то важное упустил.
Тут в принципе при любом раскладе мужик вызывает уважение.
А так для самого Миуры это даже интересное продолжение карьеры - последний год он выступал в четвертом японском дивизионе, а тут резко скакнул во вторую португальскую лигу.
Вряд ли, конечно, он будет часто выходить на поле, но мало ли, вдруг сможет даже за короткие временные отрезки что-то сделать интересное на поле.