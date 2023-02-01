Полузащитник «Йокогамы» продолжит карьеру в .

55-летний японец на правах аренды перешел в « » из второго португальского дивизиона. Соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.

«Оливейренсе» станет 16-м клубом в карьере хавбека и 5-м зарубежным. Ранее он выступал в Бразилии, Италии, Хорватии и Австралии.

Миура проводит 38-й сезон в карьере. Он является самый возрастным игроком, выступавшим в высшей лиге Японии, а также самым возрастным автором гола в чемпионате.