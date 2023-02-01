55-летний Миура арендован клубом 2-го дивизиона Португалии у «Йокогамы». Это 38-й сезон японца в карьере

Теги высшая лига Япония Йокогама трансферы Кадзуйоси Миура Д2 Португалия Оливейренсе Футбол

Полузащитник «Йокогамы» Кадзуйоси Миура продолжит карьеру в Португалии.

55-летний японец на правах аренды перешел в «Оливейренсе» из второго португальского дивизиона. Соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.

«Оливейренсе» станет 16-м клубом в карьере хавбека и 5-м зарубежным. Ранее он выступал в Бразилии, Италии, Хорватии и Австралии.

Миура проводит 38-й сезон в карьере. Он является самый возрастным игроком, выступавшим в высшей лиге Японии, а также самым возрастным автором гола в чемпионате.

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
obid
Тяжело будет Роналду побить его рекорд))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дандрей
Кодзи(именно так его имя написали в 90-е годы в одном из наших спортивных изданий))) Миура!
Эта имя и фамилия со мной всю жизнь, незримо)))
Всю жизнь живу, он с моего детства играет, помню, что пылил в Серии А - а он всё играет(пусть даже и изредка, и формально)!!
Кадзуёси - ты - ОЧЕНЬ крутой!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ AF007
62-летний Роналду арендован сборной Малайзией у клуба 2-го дивизиона Гватемалы. Это 11-я попытка португальца отметиться голевым действием на стадии плей-офф ЧМ в карьере
К тому времени ЧМ расширят до 192 команд, плей-офф начнется с 1/64, так что все возможно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Ответ Уолтер Собчак
Аналогично. Тоже "арестован" прочитал и дрогнул. А что сегодня за день? Не слышал новостей про аресты. Поделитесь, пожалуйста, а то, выходит, я что-то важное упустил.
Да всё Кокорин, все про турму. Да и по Алвесу новости появляются. Ещё Росель, презики и вазелин.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уолтер Собчак
Ответ гилберт
Сегодня день такой, мне показалось арестован. Думаю чего старикан такого мог натворить.
Аналогично. Тоже "арестован" прочитал и дрогнул.

А что сегодня за день? Не слышал новостей про аресты. Поделитесь, пожалуйста, а то, выходит, я что-то важное упустил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FEF2
Ответ KozlikX
У меня черные волосы, я раньше забивал голы
Извините, но это место недавно занято неким К..Р..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Миша Воробьёв
Потому что Йокогама владеет этим клубом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pertinax Gandi
Не ужто в Йокогаме заслуженному деду платят меньше, чем будут во втором португальском дивизионе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KozlikX
Ответ Рашпель793
Удивительный мужик. Интересно, что же им движет, что он и почти в 60 продолжает играть. Деньги? Любовь к игре? Просто не знает, что после карьеры делать и без футбола себя не представляет? Тут в принципе при любом раскладе мужик вызывает уважение.
Слышал в Японии люди практически на всю жизнь выбирают работу , что после 30 лет тяжело занять чье то место, а если оно и освободится, то выберут молодого , не уверен конечно , что это тот случай , но мужик красавчик, он даже красивее Роналду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KozlikX
Ответ Александр Смирнов
Миура на собеседовании в Португалии: - Что вы умеете? - Я умею играть в футбол. Я профессиональный футболист. Стаж работы около 40 лет. -Ок. Вы приняты .
У меня черные волосы, я раньше забивал голы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Balt
Перспективный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KozlikX
Нормальный график, лет через 20 в Аль-Наср можно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
i am better
офигеть.ну и дед. удачи ему. интересно что будет с его организмом и в частности с ногами по окончании карьеры? они хоть живыми останутся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
⚽️Juventini⚽️
У Роналдо появился стимул играть ещё 20 лет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
proiski_vragov
братья кокорины с кипра взяли в заложники японца и отдали его в аренду в португалию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AF007
Ответ Арман Бижанов
А вы говорите что Роналду не сыграет на ЧМ 2026)))
62-летний Роналду арендован сборной Малайзией у клуба 2-го дивизиона Гватемалы. Это 11-я попытка португальца отметиться голевым действием на стадии плей-офф ЧМ в карьере
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Спортс. Ру
Как говорится ,:"Старый конь борозды не боится ".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рашпель793
Удивительный мужик. Интересно, что же им движет, что он и почти в 60 продолжает играть. Деньги? Любовь к игре? Просто не знает, что после карьеры делать и без футбола себя не представляет?
Тут в принципе при любом раскладе мужик вызывает уважение.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nugoboss
Походу он долго отрабатывает бедолага 😁
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рома Михалев
Ответ Radik_2.0
и картинка с пачкой соды
Не, там картинка такая прифотошопленная, просто какой-то полуголый японец стоит, в одной руке мяч держит, а в другой молодую японку)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dreamstep
Чел провёл за последние 3 года 8 матчей в чемпионате. Так что выйдет на 1 матч для хайпа ну максимум.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
a2wai
Йокогама решила полгодика подождать, чтобы во второй части сезона Миура обновил рекорд лиги.

А так для самого Миуры это даже интересное продолжение карьеры - последний год он выступал в четвертом японском дивизионе, а тут резко скакнул во вторую португальскую лигу.

Вряд ли, конечно, он будет часто выходить на поле, но мало ли, вдруг сможет даже за короткие временные отрезки что-то сделать интересное на поле.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вася Столяр
Ответ Рома Михалев
Британские учёные нашли секрет успеха 55 - летнего японского футболиста, надо всего лишь....
Старый советский копеечный, лежащий в каждом доме...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lindeman
Вот он рекорд который Роналду точно не побьёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Перешёл с сакэ на портвейн.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий