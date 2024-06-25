57-летний Миура перешел в «Атлетико Судзука» из 4-го дивизиона Японии. Самый возрастной футболист мира играет с 1986-го
Самый возрастной футболист мира присоединился к новой команде.
«Атлетико Судзука» объявил о переходе 57-летнего Кадзуйоси Миуры из «Йокогамы» на правах аренды. Клуб выступает в четвертом дивизионе Японии.
В сезоне-2023/24 хавбек провел один матч за «Оливейренсе» во второй лиге Португалии, выйдя на замену на 87-й минуте.
Миура начал профессиональную карьеру в «Сантосе» в 1986 году.
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