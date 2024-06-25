57-летний Миура перешел в «Атлетико Судзука» из 4-го дивизиона Японии. Самый возрастной футболист мира играет с 1986-го

Теги высшая лига Япония Йокогама трансферы Кадзуйоси Миура Футбол

Самый возрастной футболист мира присоединился к новой команде.

«Атлетико Судзука» объявил о переходе 57-летнего Кадзуйоси Миуры из «Йокогамы» на правах аренды. Клуб выступает в четвертом дивизионе Японии. 

В сезоне-2023/24 хавбек провел один матч за «Оливейренсе» во второй лиге Португалии, выйдя на замену на 87-й минуте. 

Миура начал профессиональную карьеру в «Сантосе» в 1986 году. 

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18 комментариев
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Такими темпами можно еще лет 10 выходить на 5 минут раз в год
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-1
+30
На 2 минуты в конце раз в год и в 90 лет можно выходить, смысл этого фарса?
+26
-1
+25
Ответ 2vdhrvmmzf
На 2 минуты в конце раз в год и в 90 лет можно выходить, смысл этого фарса?
Пиар. Никому неизвестные клубы хотят прорекламировать себя, а Миура взамен имеет стабильную работу, денюжка капает.
+20
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+20
Ответ lovkac
Такими темпами можно еще лет 10 выходить на 5 минут раз в год
Сейду Думбия: хе хе хе, наивные дети...
+11
0
+11
Последний самурай🥷🏼
+7
-1
+6
Главное чтобы Криштиану не увидел эту новость а то будет играть до 60 лет 😅
+8
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+4
роналду чемпион
+1
0
+1
Может он как те японские солдаты второй мировой, которые не знали, что можно закончить)) скажите ему уже
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А этот Атлетико Судзука - профессиональный клуб? Потому что любительские команды обычно не учитывают в карьере, а в Медиалиге можно хоть в 80 выйти. По вики похоже на аналог пятого английского: есть профи, но лига любительская.
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Вот его Роналду точно не догонит
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На перспективу взяли.
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В Японии до 120 живут, так что 57 это даже еще не мужчина...
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Что за японский Ягр?
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Ответ lovkac
Такими темпами можно еще лет 10 выходить на 5 минут раз в год
Если верить флешскору, то он сыграл в 5 матчах и в одном даже больше 30 минут
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Ответ lovkac
Такими темпами можно еще лет 10 выходить на 5 минут раз в год
да и пусть выходит. Жалко что ли?
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Ответ Cearvm
А этот Атлетико Судзука - профессиональный клуб? Потому что любительские команды обычно не учитывают в карьере, а в Медиалиге можно хоть в 80 выйти. По вики похоже на аналог пятого английского: есть профи, но лига любительская.
Учитываются любые лиги, если они в структуре дивизионов страны. В Японии до 5-го уровне точно профи и полупрофи.
Наш ЛФЛ находится вне структуры, потому что переход во втордив не зависит от места.
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