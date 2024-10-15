«Барса» не уверена, что де Йонг захочет продлить контракт. Хавбека могут выставить на трансфер следующим летом, чтобы не потерять бесплатно
В «Барселоне» не уверены, что Френки де Йонг захочет остаться в команде.
Действующий контракт футболиста с каталонским клубом рассчитан до 2026 года. Как пишет Mundo Deportivo, «блауграна» хочет продлить его, но не уверена, что игрок согласится. В случае с Педри, Гави и Рональдом Араухо «Барса» настроена более оптимистично.
Де Йонг еще не ответил на предложение, сделанное в конце 2023 года. Если хавбек примет его, то его доходы будут ниже нынешних. При этом стоит учитывать, что сейчас «Барселона» выплачивает ему не только указанную в контракте зарплату, но и задолженность, оставшуюся со времен пандемии коронавируса.
Если де Йонг не подпишет новый контракт до следующего лета, «Барселона» выставит его на трансфер, чтобы не потерять его бесплатно в 2026 году.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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