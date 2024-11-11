Де Йонг избежал серьезной травмы в матче с «Сосьедадом» – у него ушиб. Хавбек «Барсы» поедет в сборную Нидерландов

Френки де Йонг избежал серьезной травмы в игре с «Реал Сосьедад».

Полузащитник «Барселоны» был заменен в перерыве матча 13-го тура Ла Лиги (0:1). Он получил повреждение голеностопа в первом тайме и покидал стадион, заметно прихрамывая.

У 27-летнего футболиста был диагностирован обычный ушиб, пишет As.

Игрок отправится в расположение сборной Нидерландов на матчи с Венгрией и Боснией и Герцеговиной в Лиге наций.