Де Йонг избежал серьезной травмы в матче с «Сосьедадом» – у него ушиб. Хавбек «Барсы» поедет в сборную Нидерландов
Френки де Йонг избежал серьезной травмы в игре с «Реал Сосьедад».
Полузащитник «Барселоны» был заменен в перерыве матча 13-го тура Ла Лиги (0:1). Он получил повреждение голеностопа в первом тайме и покидал стадион, заметно прихрамывая.
У 27-летнего футболиста был диагностирован обычный ушиб, пишет As.
Игрок отправится в расположение сборной Нидерландов на матчи с Венгрией и Боснией и Герцеговиной в Лиге наций.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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