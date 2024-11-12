Лисандро пропустит игры сборной Аргентины из-за травмы. Защитник «МЮ» получил ушиб в игре с «Лестером»

Лисандро Мартинес пропустит ноябрьские матчи Аргентины.

TyC Sport сообщил, что футболист «Манчестер Юнайтед » получил повреждение в игре чемпионата Англии против «Лестера ». Из-за сильного ушиба он не сможет сыграть за национальную команду.

Вместо Мартинеса в сборную вызван Факундо Медина из «Ланса ».

Лисандро в этом сезоне провел 10 матчей в АПЛ, в прошлом – 11. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .