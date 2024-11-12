Лисандро пропустит игры сборной Аргентины из-за травмы. Защитник «МЮ» получил ушиб в игре с «Лестером»
Лисандро Мартинес пропустит ноябрьские матчи Аргентины.
TyC Sport сообщил, что футболист «Манчестер Юнайтед» получил повреждение в игре чемпионата Англии против «Лестера». Из-за сильного ушиба он не сможет сыграть за национальную команду.
Вместо Мартинеса в сборную вызван Факундо Медина из «Ланса».
Лисандро в этом сезоне провел 10 матчей в АПЛ, в прошлом – 11. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TyC Sports
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