«Челси» надеется, что Палмер избежал серьезной травмы в матче с «МЮ» и сыграет с «Арсеналом». Хавбек хромал после фола Лисандро
В «Челси» надеются, что травма Коула Палмера не носит серьезный характер.
Полузащитник «Челси» хромал, покидая «Олд Траффорд» после матча с «Манчестер Юнайтед» в 10-м туре АПЛ (1:1).
В добавленное ко второму тайму время матча АПЛ (1:1) защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес шипами попал Палмеру по колену. Судья Роберт Джонс не удалил аргентинца, а показал ему желтую карточку.
В лондонском клубе надеются, что футболист избежал серьезной травмы и сможет принять участие в игре против «Арсенала». Ожидается, что Коулу сделают сканирование, чтобы точно определить степень серьезности его повреждения.
Матч «Челси» – «Арсенал» состоится 10 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.
Судья в поле и ВАР не удалили Лисандро за фол против Палмера. Кин не согласен: «Он везунчик. Гадкий прием»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости