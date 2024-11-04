«Челси» надеется, что Палмер избежал серьезной травмы в матче с «МЮ» и сыграет с «Арсеналом». Хавбек хромал после фола Лисандро

В «Челси» надеются, что травма Коула Палмера не носит серьезный характер.

Полузащитник «Челси» хромал, покидая «Олд Траффорд» после матча с «Манчестер Юнайтед » в 10-м туре АПЛ (1:1).

В добавленное ко второму тайму время матча АПЛ (1:1) защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес шипами попал Палмеру по колену. Судья Роберт Джонс не удалил аргентинца, а показал ему желтую карточку.

В лондонском клубе надеются, что футболист избежал серьезной травмы и сможет принять участие в игре против «Арсенала ». Ожидается, что Коулу сделают сканирование, чтобы точно определить степень серьезности его повреждения.

Матч «Челси» – «Арсенал» состоится 10 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.

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