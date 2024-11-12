Мбаппе пытается обрести спокойствие в «Реале» после его роли в «ПСЖ». Анчелотти, Браим, Камавинга, Тчуамени и Менди поддерживают Килиана (Marca)

Килиан Мбаппе пользуется поддержкой в «Реале».

Французский форвард забил 6 голов и сделал 1 передачу в 11 матчах за мадридский клуб в Ла Лиге в этом сезоне.

Как пишет Marca, Килиан Мбаппе пытается обрести спокойствие в новом коллективе после того, как он был главной звездой в «ПСЖ».

Браим Диас, Эдуардо Камавинга , Орельен Тчуамени , Ферлан Менди и главный тренер мадридцев Карло Анчелотти стараются помогать Мбаппе.

Отмечается, что внутри клуба все согласны с важностью выигрыша трофеев по итогам этого сезона.