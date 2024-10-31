Дрогба считает, что Анри заслуживал «Золотой мяч»: «Он должен был получить его раз десять, наверно. Тьерри был хорош в АПЛ и в сборной. В ЛЧ он выигрывал матчи в одиночку»

Дидье Дрогба считает, что Тьерри Анри заслуживал «Золотой мяч».

– Назовите игрока, который, по вашему мнению, заслуживал «Золотой мяч», но так и не выиграл его.

– Тьерри Анри . Он заслуживал его, наверное, раз десять, потому что был потрясающим не только в Премьер-лиге, но и в национальной сборной.

В Лиге чемпионов он был исключительным игроком, забивал голы, выигрывал матчи в одиночку. Это же Тьерри Анри. Не знаю, что тут еще можно сказать, – сказал бывший нападающий «Челси ».

Анри занял второе место в голосовании за «Золотой мяч»-2003, который выиграл Павел Недвед. Также бывший форвард «Арсенала» стал третьим в голосовании в 2006 году, когда приз достался Фабио Каннаваро.