Радимов о «Краснодаре»: «Это не прошлогодний выскочка, который, может быть, разово боролся за чемпионство. Слаженная боевая единица, уверенно смотрится на поле»
Владислав Радимов оценил лидерство «Краснодара» в Мир РПЛ после первого круга.
«У «Краснодара» был стабилизирован состав последнее время. Смотрите, сколько они выиграли. И они практически его не меняли.
Видно, что «Краснодар» — такая слаженная боевая единица и уверенно смотрится на футбольном поле. Все-таки это не прошлогодний выскочка, который, может быть, разово боролся за чемпионство», – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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