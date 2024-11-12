Радимов о «Краснодаре»: «Это не прошлогодний выскочка, который, может быть, разово боролся за чемпионство. Слаженная боевая единица, уверенно смотрится на поле» 

Владислав Радимов оценил лидерство «Краснодара» в Мир РПЛ после первого круга.

«У «Краснодара » был стабилизирован состав последнее время. Смотрите, сколько они выиграли. И они практически его не меняли.

Видно, что «Краснодар» — такая слаженная боевая единица и уверенно смотрится на футбольном поле. Все-таки это не прошлогодний выскочка, который, может быть, разово боролся за чемпионство», – сказал экс-игрок сборной России.