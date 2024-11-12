Кисляк и Лукин не поедут с Россией U21 в Бразилию из-за проблем со здоровьем, у Рожкова травма

Иван Шабаров сообщил, кто не поможет сборной России U21 в матчах в Бразилии.

«Лукин и Кисляк не поедут в Бразилию, у них есть проблемы со здоровьем. Они отправились обратно в клуб. Проблемы с Ильей Рожковым, тоже получил травму, он вернулся в клуб.

Еще не все ребята восстановились, в 14 человек тренировались, с точки зрения построения игры будем проводить тренировки в Бразилии. Не нам выбирать соперников, надеюсь, что поездка будет такой же запоминающейся, как в прошлый раз, ждем бескомпромиссной борьбы. Надеюсь, что покажем всю нашу силу», – сказал тренер молодежной сборной России.

В ближайшие дни команда проведет товарищеские матчи с молодежками «Флуминенсе», «Ботафого» и с основой «Сан-Кристована».