Борис Ротенберг: «В «Локомотиве» воспитанники всегда будут играть. Важно, чтобы в футбольной стране России не только появлялись звезды, но и становились лидерами нашего футбола»
Ранее сообщалось, что «Локомотив» подписал соглашение о сотрудничестве с региональными школами России.
– Что лучше – иметь в команде большую звезду, как Крыховяк, или такого воспитанника, как Батраков? Что приятнее?
– Вопрос с хитрецой. Когда я был футболистом, приятно было играть с такими звездами, как Крыховяк, Мануэл Фернандеш. Но сейчас, когда я нахожусь в другом статусе, считаю иначе, потому что наша работа – воспитывать таланты, молодых ребят.
Важно, чтобы в России, которую я считаю футбольной страной, не только появлялись звезды, но и чтобы они становились лидерами нашего футбола. Уверен, что в «Локомотиве» воспитанники всегда будут играть. Они буду радовать не только наших болельщиков, но и всех, кто любит футбол, – заявил директор департамента развития молодежного футбола «Локомотива».
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