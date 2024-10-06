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  • Борис Ротенберг: «В «Локомотиве» воспитанники всегда будут играть. Важно, чтобы в футбольной стране России не только появлялись звезды, но и становились лидерами нашего футбола»
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Борис Ротенберг: «В «Локомотиве» воспитанники всегда будут играть. Важно, чтобы в футбольной стране России не только появлялись звезды, но и становились лидерами нашего футбола»

Борис Ротенберг высказался о воспитании российских игроков.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» подписал соглашение о сотрудничестве с региональными школами России.

– Что лучше – иметь в команде большую звезду, как Крыховяк, или такого воспитанника, как Батраков? Что приятнее?

– Вопрос с хитрецой. Когда я был футболистом, приятно было играть с такими звездами, как Крыховяк, Мануэл Фернандеш. Но сейчас, когда я нахожусь в другом статусе, считаю иначе, потому что наша работа – воспитывать таланты, молодых ребят.

Важно, чтобы в России, которую я считаю футбольной страной, не только появлялись звезды, но и чтобы они становились лидерами нашего футбола. Уверен, что в «Локомотиве» воспитанники всегда будут играть. Они буду радовать не только наших болельщиков, но и всех, кто любит футбол, – заявил директор департамента развития молодежного футбола «Локомотива».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoБорис Ротенберг-младший
logoпремьер-лига Россия
детский футбол
logoМануэл Фернандеш
logoГжегож Крыховяк
logoМатч ТВ
logoАлексей Батраков
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