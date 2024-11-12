Дьяков о том, что «Спартак» готов потратить до 50 млн евро на трансферы зимой: «Заявка, что клуб хочет бороться за высокие места. Сегодня состав абсолютно средненький» 

Виталий Дьяков высказался о трансферных планах «Спартака».

Сообщалось , что зимой красно-белые готовы потратить на новых игроков 40-50 млн евро.

«Если такая сумма будет действительно потрачена, то это круто. Это очень большие деньги, колоссальные. Можно здорово усилиться даже в нынешней ситуации. Главное, чтобы деньги не были выкинуты на ветер, чтобы потом не жалеть. Заявка, что клуб хочет бороться за самые высокие места.

На сегодняшний день у «Спартака » абсолютно средненький состав. Нужен нападающий и фланговый нападающий. Тот же Виллиан Жозе борется с весом три месяца, это не усиление. Да, Угальде хорош в этом сезоне, но нужна вариативность. Требуются действующие хорошие футболисты.

Но эти деньги можно было вложить в академию. Иногда стоит смотреть на тех, кто у тебя под крылом, развивать своих футболистов, а не тратить по 50 миллионов на иностранцев. Зимой качественных игроков взять тяжело», — сказал экс-игрок «Динамо» и «Ростова».