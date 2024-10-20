Дьяков о Станковиче: «Не думаю, что его могут уволить. Иностранец, который пришел недавно, плюс встает вопрос неустойки. Но из года в год у «Спартака» проблемы»

Виталий Дьяков считает, что Деяна Станковича не уволят в ближайшее время.

В субботу «Спартак» дома уступил «Краснодару» со счетом 0:3 в матче 12‑го тура Мир РПЛ . Команда Деяна Станковича с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

– В матче с «Краснодаром» «Спартак » потерпел просто разгромное поражение. Слово «позор», наверное, громким будет, но 0:3 дома – это очень неприятно. «Спартак» по‑прежнему очень нестабилен. Нужно что‑то менять. Тренеру виднее, что именно.

– Такое выступление «Спартака» может служить поводом для отставки главного тренера?

– Вряд ли Станкович «подвис», не думаю, что его могут уволить. Иностранный тренер, который недавно пришел в команду. И не идут же они внизу. К тому же здесь встает вопрос неустойки – деньги на ветер. Но из года в год у команды проблемы, – сказал бывший защитник «Динамо».