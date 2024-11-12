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«Бавария» продлила контракт с гендиректором Дрезеном до 2027 года

«Бавария» продлила контракт с гендиректором Яном-Кристианом Дрезеном.

В понедельник наблюдательный совет «Баварии» единогласно принял решение продлить сотрудничество с 57-летним специалистом. Новое соглашение с Дрезеном рассчитано до июня 2027 года.

«Ян-Кристиан Дрезен занял свой пост в трудный период и быстро вернул «Баварию» в более спокойное русло. Мы хотим продолжать идти по этому пути вместе.

Мы уверены, что он является подходящим человеком для решения стоящих перед ним задач вместе со своими коллегами по правлению Михаэлем Дидерихом и Максом Эберлем и достижения амбициозных целей «Баварии», – сказал председатель наблюдательного совета клуба Герберт Хайнер.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Баварии»
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Герберт Хайнер
Макс Эберль
Ян-Кристиан Дрезен
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