«Бавария» продлит контракт с Упамекано, защитник нравится Компани. Переговоры начнутся в ближайшие недели
«Бавария» продлит контракт с Дайо Упамекано.
Мюнхенский клуб уже принял решение заключить новое соглашение с 26-летним защитником, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Действующий контракт рассчитан до 2026 года.
Переговоров относительно финансовых условий или продолжительности еще не было, но ожидается, что они состоятся в ближайшие недели.
Отмечается, что главный тренер «Баварии» Венсан Компани высокого мнения о французском игроке.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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