«Бавария» продлит контракт с Упамекано, защитник нравится Компани. Переговоры начнутся в ближайшие недели

«Бавария» продлит контракт с Дайо Упамекано.

Мюнхенский клуб уже принял решение заключить новое соглашение с 26-летним защитником, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Действующий контракт рассчитан до 2026 года.

Переговоров относительно финансовых условий или продолжительности еще не было, но ожидается, что они состоятся в ближайшие недели.

Отмечается, что главный тренер «Баварии» Венсан Компани высокого мнения о французском игроке.