Диаш о 4 поражениях «Сити» подряд: «В сезон требла мы шутили о «мрачном январе». Не ищем виноватых, в трудные времена проявляется характер. На кону наше наследие»

Рубен Диаш высказался о четырех поражениях «Манчестер Сити» подряд.

«В прошлом сезоне у нас тоже был сложный период примерно в это же время, перед Рождеством... Даже в сезоне, когда мы выиграли требл. Думаю, тогда мы даже шутили, называя это «мрачным январем». Нам было тяжело в тот период.

Важно то, как ты восстанавливаешься после таких моментов, и именно поэтому наша команда столько выиграла, потому что в трудные времена проявляется характер, и мы держимся вместе.

Мы не ищем виноватых, чтобы расправиться с ними. Мы собираем людей, чтобы бороться вместе, и именно это нам нужно сделать снова.

На кону наше наследие. Даже несмотря на все наши победы, очень легко расслабиться и смириться. Смириться с тем, что мы уже сделали достаточно.

Но ты сделал достаточно только тогда, когда все завершено, и мы это прекрасно понимаем и хотим продолжать идти вперед», – сказал защитник «Манчестер Сити ».

Кроме того, Диаш ответил тем, кто уже списывает «Сити» со счетов в гонке за титул АПЛ .

«Пожалуйста, сомневайтесь в нас», – заявил Рубен Диаш .

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