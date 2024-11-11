Диаш о 4 поражениях «Сити» подряд: «В сезон требла мы шутили о «мрачном январе». Не ищем виноватых, в трудные времена проявляется характер. На кону наше наследие»
«В прошлом сезоне у нас тоже был сложный период примерно в это же время, перед Рождеством... Даже в сезоне, когда мы выиграли требл. Думаю, тогда мы даже шутили, называя это «мрачным январем». Нам было тяжело в тот период.
Важно то, как ты восстанавливаешься после таких моментов, и именно поэтому наша команда столько выиграла, потому что в трудные времена проявляется характер, и мы держимся вместе.
Мы не ищем виноватых, чтобы расправиться с ними. Мы собираем людей, чтобы бороться вместе, и именно это нам нужно сделать снова.
На кону наше наследие. Даже несмотря на все наши победы, очень легко расслабиться и смириться. Смириться с тем, что мы уже сделали достаточно.
Но ты сделал достаточно только тогда, когда все завершено, и мы это прекрасно понимаем и хотим продолжать идти вперед», – сказал защитник «Манчестер Сити».
Кроме того, Диаш ответил тем, кто уже списывает «Сити» со счетов в гонке за титул АПЛ.
«Пожалуйста, сомневайтесь в нас», – заявил Рубен Диаш.
Историческое поражение «Сити» – четвертое подряд 🤯 Впервые при шейхах
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