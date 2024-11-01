«Арсенал» – фаворит Кубка лиги после вылета «Ман Сити». «Ливерпуль» – 2-й у букмекеров, «МЮ» – 5-й
«Арсенал» стал букмекерским фаворитом Кубка английской лиги.
В 1/4 финала турнира встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» и «Брентфорд», а также «Саутгемптон» и «Ливерпуль».
«Арсенал» (3.40) и «Ливерпуль» (3.50) – главные фавориты Кубка лиги по версии букмекеров.
Кто выиграет Кубок лиги по версии букмекеров:
1. «Арсенал» – 3.40
2. «Ливерпуль» – 3.50
3. «Тоттенхэм» – 5.00
4. «Ньюкасл» – 6.00
5. «Манчестер Юнайтед» – 8.00
6-7. «Брентфорд» – 20.00
6-7. «Кристал Пэлас» – 20.00
8. «Саутгемптон» – 40.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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