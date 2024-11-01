«Арсенал» – фаворит Кубка лиги после вылета «Ман Сити». «Ливерпуль» – 2-й у букмекеров, «МЮ» – 5-й

«Арсенал» стал букмекерским фаворитом Кубка английской лиги.

В 1/4 финала турнира встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» и «Брентфорд», а также «Саутгемптон» и «Ливерпуль».

«Арсенал» (3.40) и «Ливерпуль» (3.50) – главные фавориты Кубка лиги по версии букмекеров.

Кто выиграет Кубок лиги по версии букмекеров:

1. «Арсенал» – 3.40

2. «Ливерпуль» – 3.50

3. «Тоттенхэм» – 5.00

4. «Ньюкасл» – 6.00

5. «Манчестер Юнайтед» – 8.00

6-7. «Брентфорд» – 20.00

6-7. «Кристал Пэлас» – 20.00

8. «Саутгемптон» – 40.00

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