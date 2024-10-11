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  • Президент «Милана» хочет разрушить «Сан-Сиро»: «Мне сказали: «Сумасшедший, хочешь снести футбольный «Ла Скала»?» А я ответил: «Это не «Ла Скала», а древний артефакт». «Уэмбли» же снесли»
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Президент «Милана» хочет разрушить «Сан-Сиро»: «Мне сказали: «Сумасшедший, хочешь снести футбольный «Ла Скала»?» А я ответил: «Это не «Ла Скала», а древний артефакт». «Уэмбли» же снесли»

Президент «Милана» хочет, чтобы «Сан-Сиро» был снесен.

«Я сказал еще шесть лет назад, что «Сан-Сиро» нужно перестроить, что это старый и отживший свое стадион. Я хотел снести его и построить рядом другой стадион.

Мне сказали: «Ты сумасшедший, ты хочешь снести футбольный «Ла Скала»?» А я ответил: «Это не футбольный «Ла Скала», а древний артефакт». «Уэмбли» был снесен, а ведь это еще более знаковый стадион, чем «Сан-Сиро».

Сейчас мы тщательно изучаем первоначальное предложение – построить новый стадион в районе «Сан-Сиро», сохранив кое-что от старого. Я говорил об этом с мэром сегодня утром. Также есть вариант со строительством нового стадиона в Сан-Донато-Миланезе, и это вполне возможно, мы уже инвестировали 40 млн евро», – заявил Паоло Скарони в ходе мероприятия Festival dello Sport.

«Сан-Сиро» лишен финала ЛЧ 2027 года из-за возможного ремонта. УЕФА возобновил прием заявок, новое место определят в конце сезона

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
logoИнтер
logoМилан
logoсерия А Италия
logoУэмбли
logoСан-Сиро
Паоло Скарони
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