Президент «Милана» хочет разрушить «Сан-Сиро»: «Мне сказали: «Сумасшедший, хочешь снести футбольный «Ла Скала»?» А я ответил: «Это не «Ла Скала», а древний артефакт». «Уэмбли» же снесли»
«Я сказал еще шесть лет назад, что «Сан-Сиро» нужно перестроить, что это старый и отживший свое стадион. Я хотел снести его и построить рядом другой стадион.
Мне сказали: «Ты сумасшедший, ты хочешь снести футбольный «Ла Скала»?» А я ответил: «Это не футбольный «Ла Скала», а древний артефакт». «Уэмбли» был снесен, а ведь это еще более знаковый стадион, чем «Сан-Сиро».
Сейчас мы тщательно изучаем первоначальное предложение – построить новый стадион в районе «Сан-Сиро», сохранив кое-что от старого. Я говорил об этом с мэром сегодня утром. Также есть вариант со строительством нового стадиона в Сан-Донато-Миланезе, и это вполне возможно, мы уже инвестировали 40 млн евро», – заявил Паоло Скарони в ходе мероприятия Festival dello Sport.
«Сан-Сиро» лишен финала ЛЧ 2027 года из-за возможного ремонта. УЕФА возобновил прием заявок, новое место определят в конце сезона
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