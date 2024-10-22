Экс-хавбек «Милана» Фогель: «Леау, Тео, Морату не сравнить с Мальдини и другими. Сейчас я предпочитаю смотреть «Интер»

Йохан Фогель заявил, что нынешний «Милан» не сравнить с прежним.

– Нынешний «Милан» вы смотрите?

– Честно говоря, нет. Я его больше не узнаю.

– Что вы имеете в виду?

– Мне посчастливилось играть в неповторимой команде, где у тебя была возможность выбирать что угодно – от мебели для дома до одежды от Dolce & Gabbana. Каждый аспект, даже самый мелкий, был продуман для победы.

Сегодняшний «Милан» – это что-то другое, и это касается также игры на поле. Леау, Тео, Мората… это отличные игроки, но их нельзя сравнивать с Мальдини и другими. Поэтому я предпочитаю смотреть «Интер», – сказал бывший полузащитник «Милана ».