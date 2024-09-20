«Как болельщик «Интера», надеюсь, что Мальдини никогда не вернется в «Милан». Матерацци на слова Златана о том, что он босс в клубе
Марко Матерацци съязвил в адрес Златана Ибрагимовича.
Ранее Ибрагимович, занимающий должность советника владельца «Милана», заявил в интервью Sky Sport Italia, что считает себя «боссом» в клубе. В прошлом экс-игрок одно время вместе с Матерацци выступал за «Интер».
«Я совершенно не впечатлен. Допустим, эти слова – часть его характера.
Единственное, что я могу сказать как болельщик «Интера», – надеюсь, что Паоло Мальдини никогда не вернется в клуб», – сказал Матерацци.
Паоло Мальдини покинул должность технического директора «Милана» в прошлом году из-за разногласий с владельцем клуба Джерри Кардинале.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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