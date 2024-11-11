Мостовой о «Спартаке»: «Должен быть в тройке по итогам сезона – по составу, функционалу, качеству футбола»
Александр Мостовой считает, что «Спартак» войдет в топ-3 Мир РПЛ.
Команда под руководством Деяна Станковича занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 15 матчах.
«Пока что особняком идут «Краснодар» и «Зенит», но «Спартак» должен быть в тройке по итогам сезона. По составу, по функционалу, по качеству футбола. «Локомотив» после первого круга хорошо держится.
Никто не ожидал такого перед началом сезона, учитывая все проблемы с составом. Плюс там еще Батраков забивает, хотя вначале его вообще никто не знал», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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