Мостовой о «Спартаке»: «Должен быть в тройке по итогам сезона – по составу, функционалу, качеству футбола»

Александр Мостовой считает, что «Спартак» войдет в топ-3 Мир РПЛ.

Команда под руководством Деяна Станковича занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 15 матчах.

«Пока что особняком идут «Краснодар » и «Зенит », но «Спартак » должен быть в тройке по итогам сезона. По составу, по функционалу, по качеству футбола. «Локомотив » после первого круга хорошо держится.

Никто не ожидал такого перед началом сезона, учитывая все проблемы с составом. Плюс там еще Батраков забивает, хотя вначале его вообще никто не знал», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.