И Батраков, конечно.

Сборная 15-го тура фэнтези-турнира РПЛ .

Вот почему она такая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый);

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса’‘;

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Станислав Агкацев, вратарь, «Краснодар» (43,64%) – 8 очков

«Краснодар» сыграл вничью с «Рубином», прервав победную серию, но это точно не вина вратаря. Агкацев и так отразил пенальти за фол Витора Тормена на Мирлинде Даку. Впереди у команды выезд к «Химкам», а после тяжелая домашняя связка – «Спартак» и «Локомотив». Брать Станислава в такой ситуации не стоит, лучше рассматривать игроков атаки.

Игорь Дивеев, защитник, ЦСКА (21,12%) – 8 очков

Соскучились по нему? Много забивал на старте чемпионата, умолк на десяток туров и вот снова забил – теперь «Крыльям». Впереди «Ростов» (д), «Рубин» (д) и «Факел» (г). Календарь неплохой, а Дивеев – адекватный вариант.

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Алексей Батраков, полузащитник, «Локомотив» (55,68%) – 14 очков

Продолжает забивать в темпе лучшего игрока сезона. 14 очков Батракова – лучший результат тура. А впереди «Спартак» (г), «Химки» (д) и «Краснодар» (г). Календарь непростой, но менять результативного парня за 5,5 не стоит. Максимум – посадить в каких-то играх не скамейку.

Тео Бонгонда, полузащитник, «Спартак», (3,01%) – 13 очков

В огне! Тео забил четыре гола за три тура. Логично бы взять, но есть два «но». Первое – Эсекиэль Барко, лидер сезона по очкам в «Спартаке», и Манфред Угальде с 2+1 в туре. Слотов всего два, нужно выбирать. Второе – непростой календарь. Впереди «Локомотив» (д), «Краснодар» (г) и «Пари НН» (д). Пожалуй, до матча с нижегородцами покупать новых игроков «Спартака» не обязательно.

Матео Кассьерра, нападающий, «Зенит» (13,44%) – 9 очков

Попасть в результативного игрока «Зенита» все еще трудно. Только стали чаще брать Лусиано Гонду – 1+1 сделал Касссьерра. Игрок дорогой, купить его непросто. Однако у петербуржцев прекрасный календарь до зимнего перерыва: «Оренбург» (г), «Крылья Советов» (д), «Акрон» (д). И Кассьерра – один из очевидных выборов в атаку.

Дедлайн 15-го тура – 22 пятница (суббота) в 22:00 мск . После паузы на сборные. Тур откроет матч «Рубин» – «Акрон».